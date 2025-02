Quotidiano.net - Il mistero della giornalista scomparsa in Brasile. “Charlotte è partita senza avvisarci”

Rio de Janeiro, 20 febbraio 2025 – Le ultime notizie diAlice Peet risalgono a un messaggio di 12 giorni fa. Lainglese scrive a un’amica americana che vive a Rio de Janeiro per chiederle ospitalità. Dice di trovarsi a San Paolo. L’amica risponde che purtroppo non può. Da quel momento il buio. Nessuno ha più sentito la free-lance, 32 anni. L’allarme è scattato il 17 febbraio, quando la famiglia Peet contatta l’amica di: la giovane non si trova. L’amica sporge denuncia e partono le indagini, passate subito dalla polizia di Rio ai colleghi di San Paolo, che è il posto in cui lasoggiornava quando si è fatta viva l’ultima volta.Peet parla fluentemente il portoghese e conosce bene il: secondo quanto ha raccontato Edmar Figueiredo,di Brazilian TV e presidente dell’associazione dei CorrispondentiStampa Straniera in, l'Acie, in passato aveva vissuto più di due anni a Rio de Janeiro, lavorando come corrispondente free lance per Al Jazeera, The Times, The Evening Standard.