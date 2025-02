Ilfattoquotidiano.it - “Il mio matrimonio rovinato dalle urla e dal pianto di un bambino. Il padre non lo ha portato via dalla Chiesa”: la furia e lo sfogo di una sposina – IL VIDEO

Proprio nel momento clou dello scambio delle promesse die delle fedi è accaduto uno spiacevole incidente. Unadel Texas, furiosa dopo che unha permesso al suodi piangere senza sosta durante la sua cerimonia. In una clip condivisa su TikTok, la sposa, Claire Kendall Taetz, ha espresso il suo disappunto per la situazione. Negli inviti gli sposi avevano espressamente scritto che non erano ammessi minori, ma uno degli ospiti ha voluto lo stesso essere presente con il piccoletto.“All’inizio avevo compreso che poteva essere un momento no per il– ha detto al Daily Mail Claire – cheva disperato, speravo che ilalmeno lo prendesse e lo facesse sfogare fuori. Ma così non è stato e, anzi, mentre chi celebrava ilandava avanti nelle letture, lesi facevano ancora più insopportabili“.