Il Ministro Tajani su Trump | Le parole dell’amministrazione USA sono forti

LedelSi è espresso in maniera forte ildegli Esteri Antonioa Radio 24.“Ledella nuova amministrazione Usasempre, c’è qualche crepa nel rapporto trae Zelensky, ma è nel nostro interesse che la situazione si calmi e si arrivi alla pace, non soffermiamoci sulle”.“Non è un linguaggio che ci appartiene – e poi ha detto che bisogna – tenere i nervi saldi” perché “schermaglie cie ci saranno”, ha continuato il.“ha usatodure probabilmente perché non ha gradito la reazione di Zelensky all’incontro Usa-Russia in Arabia Saudita ma non facciamoci prendere dalla cronaca”.Nelle ultime oreaveva detto sul presidente ucraino era un “dittatore mai eletto, un comico mediocre che “rifiuta di indire elezioni, è molto giù nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è l’aver suonato Biden come un violino”:ha anche aggiunto “I russi hanno le carte in mano.