Ilfattoquotidiano.it - Il Milleproroghe è legge: dalla riapertura della rottamazione alla nuova proroga dello scudo erariale fino alle multe ai no vax, cosa prevede

Via libera definitivo dall’aulaCamera al decreto, su cui il governo aveva già incassato la fiducia. Il provvedimento, approvato con 165 voti favorevoli 105 contrari e 3 astenuti, è. ?I contenuti vanno dallo stopper i no vaxquater per chi è decaduto,osteggiataCorte dei Conti all’estensionepossibilità di sperimentare i taser a tutti i comuni,allo stop dell’obbligomaggiore età per diventare bagnini. Ecco le principali misure, comprese le modifiche introdotte in Senato.Vaccini e pa – Viene abrogata la disciplina cheva una sanzione per chi ha violato l’obbligo di vaccinarsi contro il covid. Stop definitivo per i procedimenti non ancora conclusi, vengono estinti i giudizi pendenti e annullate le sanzioni già irrogate.