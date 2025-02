Liberoquotidiano.it - "Il Milan non ha fatto l'unica cosa che andava fatta". Clamoroso Van Basten: come bastona i rossoneri

Piove sul bagnato in casa. Non bastava l'umiliazione subito in casa contro il Feyenoord, che ha disbattuto fuori il Diavolo da quello che era il suo habitat naturale. Ora anche una leggenda del club esce allo scoperto per attaccare la squadra. Marco Vannon è mai stato un uomo dalle dichiarazioni scontate. L'olandese ha sempreparlare di sé per alcune sue uscite sopra le righe. "Ilha giocato male - ha detto l'ex centravanti -. Theo Hernandez? È un biscottaio di prima classe. Il Feyenoord ha meritato perché non ha mai mollato l'obiettivo. Tutti hanno voluto questo traguardo. Ilha pensato ad altro, le partite le devi giocare sul campo e curare tutti i dettagli. Il Feyenoord lo hasia in casa che ao, ilnon lo ha mai. É giusto che vada avanti - ha poi aggiunto - chi ci ha messo l'intelligenza".