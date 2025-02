Esports247.it - Il leggendario team Cloud9 dice addio a Counter-Strike (di nuovo)

Leggi su Esports247.it

Dopo quasi tre anni di tentativi e risultati decisamente poco entusiasmanti,ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla scena di. Non è la prima volta che l’organizzazione prende questa decisione: già nel 2021 aveva abbandonato il gioco, salvo poi tornare nel 2022 con un progetto incentrato sulla regione CIS. Ora, dopo un altro periodo piuttosto turbolento (e deludente), arriva il secondo. Per quanto temporaneo possa essere, segna comunque la fine di un’era per ile l’inizio di unpercorso per il gruppo.Con la stagione competitiva di CS2 in pieno svolgimento e l’ex roster diormai smembrato, la notizia di un abbandono si sentiva un po’ nell’aria. Ilha confermato la decisione in un post ufficiale in cui annunciava anche la separazione dall’ormai ex coach groove: “sta facendo un passo indietro da2.