Il lavoro di Enzo Maresca come capo del Chelsea al 100% è sicuro secondo il direttore blues

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-20 20:23:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il boss delrimane “alnella sua posizione per la stagione, nonostante il tuffo della squadra in forma,ildel club Jonathan Goldstein.Dopo aver fatto il trasferimento da Leicester City,ha supervisionato un inizio impressionante per il suo mandato a West London.Ilstava gareggiando insieme a Liverpool e Arsenal per il titolo della Premier League in testa al periodo di Natale.Tuttavia, dalla loro vittoria per 2-0 su Brentford a dicembre, ilha gestito solo due vittorie nelle ultime nove partite di campionato.La loro ultima battuta d’arresto è stata una pesante sconfitta per 3-0 per Brighton, sollevando preoccupazioni per le loro prestazioni.Nonostante la storia dei cambiamenti manageriali del club, ilè ora sceso al sesto posto, sfuggendo ai punti di qualificazione della Champions League.