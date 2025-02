Gamberorosso.it - Il Green Deal è quasi morto. Ecco come cambia la visione dell'Europa per l'agricoltura

Sarà un'agricola con meno regole rigide, maggiore flessibilità e semplificazione per le imprese, più capacità di azione diretta e, all'occorrenza, sartoriale nei confronti dei problemi dei singoli comparti. La nuova'alimentazione europea (Vision for agriculture and food) presentata a Bruxelles dai commissari Christophe Hansen () e Raffaele Fitto (vice presidente esecutivo) rappresenta un'inversione di rotta rispetto a quellaa precedente legislatura (sempre a guida Ursula von der Leyen), fa sue moltee preoccupazioni e richiestee associazioni di categoria e dei movimenti degli agricoltori, inserisce un po' di Italia e Francia (coi concetti di sovranità alimentare) ma soprattutto si orienta verso un affievolimento degli stringenti obiettivi del(firmato Timmermans), che in questi anni hanno messo a dura prova la competitivitàe imprese agricole e agroalimentari, in un triennio a dir poco tempestoso per l'economia globale.