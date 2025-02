Ilrestodelcarlino.it - Il grande jazz romagnolo al Noi con un quartetto d’eccezione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al. Domani sera, alle 22, i riflettori saranno tutti per lo spettacolo Lazzarini Guest Giuseppe Satanassi - Romagna, per celebrare appunto il talentocon Marco Lazzarini, Giuseppe Satanassi e la prestigiosa band Romagna. È un, con artisti di altissimo livello che portano avanti con passione la tradizioneistica, trasformando ogni concerto in un’esperienza indimenticabile. Sul palco si esibiranno Marco Lazzarini al sax tenore, Stefano Nanni al pianoforte, Gianluca Nanni alla batteria e Giuseppe Satanassi al trombone. Per gli appassionati del genere, l’appuntamento è di quelli da non perdere.