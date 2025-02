Ultimouomo.com - Il gol con cui ricorderemo Kylian Mbappé?

Quandosegna il gol del 2-0, il playoff di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City è già finito. Ha già perso il suo senso sportivo, di informarci su quale delle due squadre sia la più forte, la più meritevole di continuare il percorso in questa competizione. La partita per la prima mezz’ora è già stata uno spettacolo di totale annientamento, e nel secondo tempo spingerà Fabio Caressa a parlare di «massacro». Effettivamente è difficile ricordare una partita tra due squadre teoricamente dello stesso livello in cui una si sia dimostrata così più forte dell’altra. A tratti era difficile persino ricordarsi che quelli in maglia vinaccia erano proprio i giocatori del Manchester City, la squadra che solo due anni fa ha vinto il triplete e che prima di questa stagione dominava il calcio contemporaneo.