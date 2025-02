Cultweb.it - Il glutine fa male anche a chi non è celiaco? La verità scientifica è chiarissima

Negli ultimi anni, la dieta gluten-free ha guadagnato popolarità tra coloro che non hanno una diagnosi di celiachia o sensibilità al. Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato che una dieta priva dinon porta benefici particolari alle persone sane e, in alcuni casi, può persino aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari a causa di un ridotto apporto di fibre integrali.Ilè un complesso proteico presente in cereali come frumento, orzo e segale. La sua funzione principale è conferire elasticità e consistenza agli impasti, rendendolo essenziale nella panificazione e nella produzione di pasta e dolci. Nei soggetti celiaci, ilscatena una reazione autoimmune che danneggia la mucosa intestinale, compromettendo l’assorbimento dei nutrienti.