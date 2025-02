Ilgiorno.it - Il giallo di Roberto Bolzoni, trovato morto a Lodi: “È stato ucciso in macchina, non è stato spostato”

lì, nell’auto in cui il suo corpo senza vita èmartedì 18 febbraio. La Volkswagen, di proprietà del sessantenne, era parcheggiata in viale Omegna, alla periferia di. Quell’area, adesso, è diventata la “scena primaria” di quello che ormai sembra essere a tutti gli effetti un omicidio: a confermarlo sarebbero le ferite sul volto e sul collo, compatibili con delle coltellate inferte usando una lama di piccole dimensioni. “Lui èsicuramente nella. Non è che l’hanno messo poi nella: lo si evince da come era posizionato”, ha spiegato la procuratrice Laura Pedio. Se mercoledì la perlustrazione degli inquirenti ha riguardato principalmente l’area intorno all’automobile, ora si cercano tracce biologiche e prove fisiche nell’intero parcheggio di via Omegna, che conta quasi 150 posti auto.