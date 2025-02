Puntomagazine.it - Il Generale Minicucci in vista alla compagnia carabinieri di Montesarchio e alla stazione di Pietralcina

Visita delMarcodidi Pietrelcina: un riconoscimento Nella giornata di oggi, ildi Corpo d’Armata Marco, Comandante Interregionale“Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma deidi Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), è giunto in visitadidi Pietrelcina.Nel corso delle visite, il Comandante Interregionale ha espresso il suo compiacimento per l’attività svolta daidel beneventano, apprezzando inoltre i consolidati rapporti tra l’Arma, le altre Istituzioni e i cittadini, soffermandosi sull’importante funzione espletata nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, sottolineando come le caserme nei piccoli comuni rappresentino un presidio imprescindibile di sicurezza e legalità, oltre che un segno tangibile della presenza dello Stato.