Ilnapolista.it - Il fratello di Sinisa Mihajlovic: «Credo che in Italia non si sia mai capito cosa sia stato Sinisa per il nostro Paese»

Oggiavrebbe compiuto 56 anni. IlDrazen lo ricorda con un’intervista alla Gazzetta dello Sport.Leggi anche: La moglie di: «Faccio fatica ad andare allo stadio. Scrivere sui social è terapeutico»Drazen: «Non mi faceva toccare mai i palloni. Li curava come figli»Il primo ricordo di:«Il realtà il primo ricordo non è mio, ma suo. Avrà avuto forse sei anni, io appena due. I miei andavano a lavorare presto e non c’erano soldi per la tata e per consentire adi andare all’asilo, così a me la mattina dopo le 6 doveva pensare lui. Per cui usciva di casa, mentre io ancora dormivo, e andava a comprare il latte e il pane per la colazione, ma nonostante facesse già cose da adulto era solo un bambino con tutte le paure di chi ha quell’età.