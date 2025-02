.com - Il fotografo che cattura l’anima dei pesci rossi

In un’epoca in cui i social media sono saturi di ritratti felini e canini, ilgiapponese Atsushi Morioka ha deciso di esplorare un territorio ancora vergine: le espressioni deid’acquario. Il suo progetto fotografico, che ha già conquistato migliaia di seguaci su Instagram, rivela un mondo sorprendentemente espressivo che si nasconde sotto la superficie dell’acqua. View this post on InstagramA post shared by ??? (@atpinatpin)Oltre lo Stereotipo del Pesce Rosso“Inon sono le creature inespressive che molti credono”, afferma Morioka attraverso le sue straordinarie immagini. Le sue fotografie mostrano carpe koi eche sembrano sorridere, fare smorfie o assumere espressioni contemplative, sfidando la nostra percezione di questi animali acquatici come esseri privi di personalità.