Il fondo librario Ian Greenlees. Alla biblioteca di Bagni di Lucca. Un unicum artistico e letterario

Unadi assoluto valore, che trova sede presso la ex chiesa anglicana, restaurata di recente, sia per lo studioso di libri rari sia per il ricercatore di letteratura inglese e comparata. Si tratta del, composto da circa 25mila volumi, del lascito testamentario di Ian, direttore del British Institute of Florence dal 1958 al 1981, conservato e custodito nella sede dellaComunale "Adolfo Betti" didiappunto nell’ex Chiesa inglese. Merito anche della Fondazione Michel de Montaigne, che gestisce lae che ne ha curato la catalogazione che ha richiesto circa dieci anni di lavoro. Ian, cittadino inglese che dal 1969 aveva elettodia sua definitiva dimora, dispose che la propria, ricchissima di oltre ventimila volumi, fosse donata al Comunesua morte avvenuta nel 1988.