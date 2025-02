Sport.quotidiano.net - Il Ferguson della Giana. Albè, 75 anni di passione: "E sempre più nel pallone»

Ci sono i match analysts, i cleen sheets, lo step on foot. C’è uno sbarbato in braghette che “taca la bala”. Il, gira e rigira, èlo stesso: nuove diavolerie e vecchie innovazioni a braccetto, ma in fondo(meravigliosamente) lo stesso. Cambia tutto il resto. Però se sei ancora lì con ‘sta palla, che giochi e ti diverti, vai sul sicuro: sei uomo, ma anche bambino. Sei in campo, non importa su quale. C’è il. E tanto basta: ne respiri e ne tiri fuori una certa magia. Scanzonata. Magari dalla polvere, ma di stelle. Allora, ora ancora di più: 75 candeline, oggi. Tre quarti di secolo, non uno scherzo. Cesare, da buon bastian contrario, ci scherza su: "Le candeline non le voglio vedere, già l’Angela (sua moglie, raramente nome e coppia furono più azzeccati) quando torna da Messa me le porta a casa: quelle di Santa Rita,Candelora, un tempo si davano alle partorienti su.