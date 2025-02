Ilpiacenza.it - Il fenomeno "Neet" preoccupa: sono 4.539 i giovani piacentini che né studiano né lavorano

Riguardo al numero di, dall’inglese Not in Education, Employment or Training, Piacenza e la sua provincia si trovano sopra la media regionale, ma al di sotto di quella nazionale. In termini assoluti, sul nostro territorio i4.539, di cui 1.823 nella sola città, eaccomunati.