Ilgiorno.it - Il decreto Salva Milano, bivio Senato il 5 marzo. Sala in pressing sul Pd: “Il rinvio è un problema”. Il rischio di un rinvio alla Camera

, 19 febbraio 2025 – Il 5sarà il giorno della verità. È quella la scadenza per presentare gli emendamenti alal termine dei lavori della Commissione Ambiente delche ha analizzato il provvedimento che punta a sbloccare la situazione urbanistica meneghina, in stallo da mesi a causa delle inchieste della magistratura che hanno messo nel mirino quelle ristrutturazioni diventate nuove costruzioni grazie a una semplice Scia e non a un Permesso di costruire. Il 5si capirà se il Partito democratico – come previsto da giorni da alcuni indiscrezioni provenienti dal partito guidato da Elly Schlein – presenterà richieste di modifica alapprovato lo scorso novembreanche grazie ai voti dei deputati dem. La presentazione di emendamenti in, che sarebbero discussi a partire dal 6, significherebbe ildel provvedimento, con inevitabile allungamento dei tempi di approvazione del(che prevede un’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia) e del protrarsi del blocco urbanistico del capoluogo lombardo.