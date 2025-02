Amica.it - Il contrasto tra texture liscia e soffice anima questo strepitoso outfit all’insegna delle stratificazioni

La moda è spesso fatta di contrasti, ma anche di armonie inaspettate. E creare ungiocando con entrambi questi requisiti non è sempre semplice. Un modo sicuro per farlo, però, quest’inverno è senza dubbio quello di accostare tra loro pelle e maglia. Due materiali opposti pere mood. Da una parte la superficie lucida e consistente della pelle, spesso associata a un sentire ribelle. Dall’altra la tramae avvolgente della maglia, dalla più sottile alla più spessa.Metterle insieme enfatizza le loro diversità ma, allo stesso tempo, emergono contrasti che incantano gli occhi e che danno un’allure contemporanea al look. Ecco perché il look che prendiamo in esame oggi punta proprio su, declinando il concept anche in chiave layering.