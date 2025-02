Arezzonotizie.it - Il Comune dice no al piano per l’agrivoltaico: "La normativa mette a rischio il Paesaggio della Bonifica"

Leggi su Arezzonotizie.it

L’Amministrazione comunale di Cortona esprime la propria ferma contrarietà in merito alla proposta di legge regionale relativa alla "Disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile".