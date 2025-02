Ilrestodelcarlino.it - Il collezionista va in tv: "Sono venditore all’asta"

C’è anche un cesenate nel nuovo episodio di ‘Cash or Trash - Chi offre di più?’, la fortunata trasmissione del Canale Nove in cui cinque noti mercanti si contendono in un’asta, condotta dall’attore pisano Paolo Conticini, oggetti vintage o trovati in soffitta. Tra i venditori per un giorno, nella puntata in onda questa sera alle 20.30, ci sarà anche il giornalista Cristiano Riciputi, 50enne di Martorano conosciuto come esperto di agroalimentare, ma anche per la sua speciale collezione di macchine da scrivere, che include anche pezzi rari. Alcuni di questigià finiti in passato in tv, nelle fiction Rai ‘Enrico Piaggio, un sogno italiano’ e ‘La lunga notte’ e nel film ‘La concessione del telefono’, altra produzione Rai tratta da un romanzo di Camilleri. A ‘Cash or Trash’ Riciputi cercherà di vendere proprio un pezzo della sua collezione.