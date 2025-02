Ilgiorno.it - Il caso Templari-Villa Reale. Il restauro risolve lo stallo: "Lasciamo, ma per i lavori"

La storia infinita deialladi Monza si– momentaneamente – con una sospensione. Il motivo? La CappellaMirabello, luoghi dove i volontari dell’associazioneOggi avrebbero dovuto prestare il loro servizio di vigilanza gratuita nel weekend, chiuderanno per idiprevisti dal Masterplan. Il tutto in un clima di ritrovata serenità tra i volontari e Consorzioe Parco di Monza, in un confronto che non ha sancito la fine dei rapporti tra le due parti ma, semmai, un possibile arrivederci. "È stato riconosciuto che i volontari dell’associazioneOggi hanno onorato ed assolto con gratuita dedizione e personali sacrifici il servizio richiestogli nel pieno rispetto delle prescrizioni della Convenzione – afferma Mauro Giorgio Ferretti, presidente del gruppo –, senza ricevere alcuna contestazione di sorta".