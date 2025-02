Anteprima24.it - Il Carnevale Limatolese 2025: un’esplosione di colori, musica e tradizione

Tempo di lettura: 2 minutiIlè pronto a tornare con la sua XXXI edizione, promettendo un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori.Le sfilate dei magnifici carri allegorici, veri e propri capolavori di cartapesta, animeranno le strade del paese nelle giornate del 23 Febbraio, 2 e 4 Marzo. Quest’anno, l’evento si arricchisce di novità entusiasmanti. Oltre ai tradizionali carri allegorici, il programma prevede l’esibizione dei “Bottari” ” ‘A Battuglia nov” che sfileranno al ritmo coinvolgente dei botti e dei tini, offrendo uno spettacolo dipopolare che affonda le radici nellacampana.Inoltre, le serate saranno animate da DJ set che trasformeranno il paese in un palcoscenico die divertimento, creando un’atmosfera unica per tutti i partecipanti.