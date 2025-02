Lettera43.it - Il cambio di rotta a Mediaset dopo l’input di Marina Berlusconi e le altre pillole di L43

Si comincia a cambiare, nel piccolo schermo dila filippica, anzi «il predellino intellettuale» (Giorgio Mulé dixit) dia tutto campo sul quotidiano Il Foglio. E nella serata di giovedì 20 febbraio, nel salotto televisivo di Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio, arriva il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Mica quel «bimbominkia» (cit.) di Matteo Salvini con tutti i suoi leghisti che tanto guastano l’atmosfera sonnolenta di Antonio Tajani e dei forzisti damare. Che poi Salvini se l’era presa subito con, affermando che «l’elezione di Donald Trump cambia tutto, chi lo critica o rosica o non capisce. Io penso che il nemico non sia Trump, sta facendo più lui in poche settimane che Joe Biden in quattro anni, se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi arabi, gli diamo il Nobel per la Pace, altro che bullismo».