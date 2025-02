Sport.quotidiano.net - Il Bologna tutti i Santi giorni. "La Champions, i gol e i tifosi. Il mio primo anno indimenticabile. Qui sono felice, sogno la Coppa»

Davanti a casa diago, a Casalecchio, c’è una scuola primaria. "Quando torno dall’allenamento, trovo i bimbi che mi aspettano: è bellissimo. Neiliberi, capita che vado in balcone e mi accorgo chealla finestra. Le maestre devono chiudere le tende, sennò non posfare lezione".ago Castro parla il calcio come un bambino: gli occhi che brillano, il sorriso che esplode. Il pallone come un mappamondo: con un dito puoi volare dall’Argentina all’Italia. Così il figlio del barrio Liniers, spicchio di quella grande manzana che è Buenos Aires, ha preso una valigia che tracimava di sogni ed è partito. Dalgiorno aha dato l’impressione di essere qua da sempre: un minuto prima non c’era, un minuto dopo era uno di loro. E’ passato già un, eppure sembra una vita.