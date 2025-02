Agi.it - Il bacio "rubato" è costato a Rubiales una multa di 10mila euro

AGI - Unadi 10.800per il" alla calciatrice Jenni Hermoso ma assoluzione dall'accusa di aver fatto esercitare pressioni affinché lei non lo denunciasse: questa la sentenza nei confronti dell'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis, emessa in primo grado dal tribunale dell'Audiencia Nacional. La, di un importo pari a 20al giorno per 18 mesi, riguarda il reato di aggressione sessuale per ilnon consensuale sulla bocca dato alla Hermoso durante la premiazione dei mondiali femminili di Sydney nell'agosto del 2023. Il 47enne, al centro di tempesta mediatica che aveva portato alla sua sospensione e in seguito alle sue dimissioni, è stato assolto con altri tre ex dirigenti della Rfef dall'accusa di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti dell'attaccante della nazionale spagnola.