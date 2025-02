Anteprima24.it - Ieri in Campania: cocaina, hashish e crack da Napoli fino a Palermo, 10 arresti

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 19 febbraio 2025. Avellino – Doveva essere una giornata di festa per l’inaugurazione di un nuovo asilo nido comunale nel comune di Lacedonia. Poco dopo l’inizio dell’iniziativa è accaduta una vera e propria tragedia; uno dei relatori l’ingegnere Michele Di Geronimo è stato colto da un improvviso malore. (LEGGI QUI) Benevento – Sconcertante, che lascia senza parole. Il personaggio era noto per la sua risolutezza, non certo per il carattere focoso, e le intemperanze. Parliamo del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che nella mattinata di, 18 febbraio, pare sia stato protagonista di uno spiacevole episodio che ha coinvolto il dirigente sindacale, SeraDe Bellis. Una discussione che sarebbe sfociata in una vera e propria aggressione fisica, con Lombardi che addirittura avrebbe tentato di scagliarsi contro De Bellis con una testata, prima che alcuni dipendenti lo strattonassero via.