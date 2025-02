Amica.it - Identikit del nuovo sex symbol, senza età

La notizia è recente: durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, il traffico sul sito Porn Hub ha raggiunto il suo momento di massimo calo (-13,1 per cento) con l’esibizione di Achille Lauro, 34 anni, che a quanto pare è riuscito a tenere incollata mezza Italia allo schermo del televisore. Non è stato da meno, durante la serata dedicata ai duetti, Mahmood, 32 anni, che a torso nudo ha infiammato gli animi dei suoi fan dentro e fuori il Teatro Ariston, riducendo le visite sulla piattaforma a luci rosse del 16,8 per cento. Che ci piaccia o no, dunque, anche l’aspetto conta ancora. La carica erotica di un fisico maschile scolpito, muscoloso epancetta è innegabile – almeno secondo le statistiche – anche in un’epoca inclusiva (o apparentemente tale) come la nostra.