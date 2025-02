Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 20 febbraio 2025

Leggi su Lettera43.it

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee. Ieri, mercoledì 19, i listini di tutta Europa hanno vissuto una giornata all’insegna dell’incertezza, chiudendo in calo. Male ladi Milano in discesa dello 0,53%. Loapre in calo a 107,6 punti base.Le quotazioni diin tempo reale8.47 – L’euro apre stabileÈ scambiato a 1,0429 dollari (+0,06%) e a 156,45 yen (-0,91%).8.45 – Il gas e il petrolio aprono in caloAd Amsterdam i contratti Ttf cedono il 2% a 47,1 euro al MWh. Il wti è scambiato a 71,95 dollari al barile (-0,42%) e il brent a 76,01 dollari al barile (-0,04%).8.29 – Lotra Btp e Bund apre in caloIl differenziale tra Btp e Bund è a 107,6 punti. Il rendimento del titolo italiano scende al 3,61%.Articolo completo: Idi20dal blog Lettera43