I treni in ritardo? Colpa dei lavori ma fanno bene al Pil L’Ad di Fs Donnarumma dopo le polemiche e i presunti sabotaggi | Sennò chiudiamo

Leggi su Open.online

I ritardi deiad alta velocità sono dovuti ai numerosi cantieri in corso sulla rete ferroviaria italiana. A confermarlo in una conferenza stampa a Villa Patrizi (Roma) è l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonioevidenzia che in questi mesi si sta verificando una sovrapposizione tra i cantieri ordinari e quelli delle opere del Pnrr. A generare problemi sono soprattutto i primi, dato che la manutenzione avviene sulle linee già in uso, mentre idel recovery plan sono principalmente destinati alla creazione di nuove linee. Caos: «Ci sono 1.200 cantieri»«Nel 2024 ci sono stati più di 1200 cantieri, di cui 500 per manutenzione rete e 700 per nuove opere», ha specificatoche servono assolutamente, visto l’aumento vertiginoso delle corse negli ultimi anni e le conseguenze dei guasti, che quando si verificano si ripercuotono a catena sulla rete sovraccarica.