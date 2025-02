Ilrestodelcarlino.it - I tifosi del club Ki Birichin in festa con i bianconeri

Soddisfatissimi della serata in onore del Cesena, Tiziano Guerra presidente delKidi Savignano e Gabriele Evangelisti vicepresidente, con unaalla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. Ihanno dimostrato tanta vicinanza in questo buon e bel momento per itornati in serie B e per l’ottima posizione in classifica. Sulle note di Romagna Mia, la serata è stata denominata "Ke Bello è.". Dice Tiziano Guerra: "Sono questi i momenti per incitarli. Servono cuore e grinta e soprattutto avere in testa il chiodo fisso di non mollare mai. Chi scende in campo deve avere sempre voglia di combattere, perchè servono grinta e attaccamento alla maglia". Protagonisti della serata, con 116 partecipanti, quattro giocatori del Cesena, accompagnati dal dirigente Fiorenzo Treossi e dal team manager Matteo Visani.