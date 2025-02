Metropolitanmagazine.it - I Red Hot Chili Peppers stanno cercando di vendere il loro catalogo per 350milioni di dollari

Secondo quanto riporta la rivista Billboard, i Red Hotstarebberodiilinteromusicale.Dopo i Pink Floyd, Queen, Kiss e Tame Impala, i Red Hotsi apprestano alla vendita delintero. Lo scorso ottobre i Pink Floyd hanno concluso un accordo con la Sony di 400 milioni, mentre Kevin Parker dei Tame Impala ha venduto tutto il vecchio e futuroalla sempre alla stessa etichetta ad una cifra non resa nota. Sulla stessa scia anche i Kiss che hanno ceduto ilintero, il marchio, l’immagine e la proprietà intellettuale alla società svedese di intrattenimento nel settore musicale Pophouse per una somma sconosciuta. Al momento, la vendita più ingente di un interomusicale appartiene ai Queen che hanno venduto lo scorso giugno l’interoalla Sony per oltre un miliardo di, segnando il più grande acquisto di sempre della storia della musicaDopo Queen, Pink Floyd e grandi band, anche i Red Hotvendono ilKiedes e soci avrebbero richiesto una cifra pari adiper chiudere l’accordo.