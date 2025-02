Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi di Bigica non vanno oltre il pari con la Cremonese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sassuolo 11 Sassuolo: Scacchetti; G.Benvenuti, Corradini, Di Bitonto, T.Benvenuti; Leone, Lopes (19’ s.t. Tomsa), Seminari; Minta (19’ s.t. Parlato), Bruno (39’ s.t. Vedovati); Sandro (1’ s.t. Daldum). All.(Viganò, Moriano, Negri, Sibilano, Cardascio, Barani, Frangella): Malovec; Zilio, Prendi, Pavesi; Tosi (36’ s.t. Gashi), Lordkipanidze (36’ s.t. Sivieri), Lottici, Spaggiari (45’ s.t. Cantaboni), Nahrudnyy; Ragnoli, Faye (19’ s.t. Gabbiani). All. Pavesi (Sayaih, Lucchini, Marino, Tavares, Thiandoum, Rama, Bielo) Arbitro: Gangi di Enna (De Chirico, Cesarano) Reti: 11’ s.t. Bruno (rig.), 41’ s.t. Spaggiari Note: espulso (16’ s.t.) Corradini per proteste, ammoniti Sandro, Nahrudnyy, Lopes, Prendi, Parlato, Leone. Non vailcasalingo contro la, la Primavera del Sassuolo, che scivola al quarto posto in classifica.