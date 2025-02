Amica.it - I profumi sono la grande passione della Gen Z: ecco i più amati dai giovanissimi

, che! Stando a un reportsocietà americana McKinsey, il mercatoprofumeria sta vivendo un vero e proprio boom, con un tasso di crescita previsto del 7%, seguito da make up e skincare, entrambi al 6%. Un aumento graduale, che – in base alle previsioni attuali – dovrebbe mantenersi costante fino al 2028. Ii nuovi oggetti del desiderioÈ la «versione» moderna del lipstick index, termine coniato negli Anni Venti da Leonard Lauder, ex amministratore delegatoEstée Lauder, per indicare l’impennata delle vendite dei rossetti in un momento storico in cui molte industrie erano in crisi. GUARDA LE FOTOIpiùdalla Generazione Z In base a questa teoria, un prodotto economico come il rossetto non solo poteva essere acquistato nonostante la crisi, ma rappresentava anche un modo per avere l’illusione di potersi concedere un piccolo lusso, complice la sensazione di benessere e di felicità che suscitava.