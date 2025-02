Ilrestodelcarlino.it - I nuovi barbari tornano in Campus

di Luca RavagliaLa ferita più grande era quella nello spirito degli studenti. Le ragazze e i ragazzi che ieri mattina si fermavano fuori dalla sede deluniversitario di Cesena a osservare le gigantesche scritte vergate a colpi di bombolette spray rosse che imbrattavano le facciate con insulti gridati contro il mondo della ricerca, in ambito medicale, ma anche informatico. Rabbia contro i vaccini, le reti 5G e l’intelligenza artificiale, accusata di strappare lavoro e dignità agli esseri umani. Il tutto condito da simboli che ricordano le campagne no vax dei tempi della pandemia. E’ la bruttissima sorpresa con la quale ha dovuto fare i conti la città ieri mattina, al risveglio dopo una notte nel corso della quale c’è chi ha pensato di gridare la sua rabbia vandalizzando il principale simbolo dell’istruzione cesenate, queluniversitario di nuova realizzazione attorno al quale gravitano giovani provenienti da tutta la Romagna e non solo, con in tasca il sogno di muovere qui i primi passi di un sentiero che li porterà a inseguire i loro obiettivi e i loro sogni da adulti.