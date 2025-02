Iodonna.it - I nostri figli piccoli hanno una capacità unica di acquisire nuove lingue con una pronuncia quasi nativa, capacità che dopo i 7 anni diminuisce gradualmente

Avvicinare all’inglese i bambini in modo naturale e coinvolgente, in modo che possano impararlo senza fatica. È il mantra per i genitori di oggi, consapevoli dell’importanza di una buona conoscenza di una seconda lingua per il futuro dei loro ragazzi. Ascoltarla e iniziare a parlarla fin dalla prima infanzia è utile per facilitare il percorso di studio successivo. Già, ma qual è il metodo più efficace? A quantiè opportuno iniziare? E quanto tempo minimo è necessario che il bambino dedichi a questa attività? Gaffe linguistiche e interruzioni dellaa: le spassose lezioni di inglese di Diletta Leotta X Leggi anche › Italia bocciata in inglese, in Europa siamo al 32° posto (su 35) Inglese per bambini: i metodi di apprendimento più efficaci da provare a casaEcco i consigli di Luca Piergiov, esperto di Scuola Digitale e di progetti di eLearning, per Novakid (piattaforma educativa specializzata nell’apprendimento inclusivo dell’inglese per i bambini dai 4 ai 12).