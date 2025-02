Ilfattoquotidiano.it - “I miei figli sono così traumatizzati per la causa contro Justin Baldoni che devo restare a casa”: lo confida Blake Lively agli amici, ma poi riappare sul red carpet

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e il marito Ryan Reynoldsapparsi in pubblico per la prima volta, da quando è scattata lalegaleil regista e attore di “This Is Us”accusato di molestie, sul reddell’evento “SNL50: The Anniversary Special“. Ma l’attrice al Daily Mail ha sostenuto che in realtà spesso sta aa New York proprio perché i suoi quattro(James, 10 anni, Inez, 8 anni, Betty, 5 anni e Olin, 2 anni)rimasti “”,avrebbe riferito lapiù stretti, dal clamore mediatico dovuto alla.Secondo PageSix, che è entrato in possesso di alcuni documenti depositati in tribunali, si legge anche che “i bambinistati emotivamente sradicati in modi che hanno avuto un impatto sostanziale sul loro benessere, mentre cerco di fare del suo meglio per gestire il loro dolore”.