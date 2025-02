I leader della lega non estendono il vantaggio a dieci punti

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 23:36:00 Il Liverpool ha sperperato la possibilità di estendere il comando in cima alla Premier League a 10poiché dovevano venire da dietro per evitare la sconfitta contro l'Aston Villa mercoledì sera.In un incontro scintillante a Villa Park, Mohamed Salah ha dato aiunprima di gol di Youri Tielemans e Ollie Watkins prima che la pausa girasse il pareggio sulla testa.Trent Alexander-Arnold ha livellato le cose poco dopo il segno dell'ora mentre la squadra di Arne Slot ha dovuto accontentarsi di un punto.Il risultato lascia i Reds ottoliberi dall'Arsenal al secondo posto, mentre gli uomini di Unai Emery, che non hanno perso in casa in Premier League da agosto, rimangono in nona.