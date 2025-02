Ilfattoquotidiano.it - “I giornalisti sanno essere molto egocentrici”: Marina La Rosa difende Elodie dopo la lite a “Domenica In” per l’abito strappato

La diatriba trae Davide Maggio nell’ultima puntata di “In” fa ancora discutere. Se ne è parlato anche a “Pomeriggio Cinque”, doveLasi è schierata dalla parte della cantante. Oggetto della discussione, per chi si fosse perso qualche passaggio, è il presunto strappo alche la cantante ha indossato nell’ultima puntata di Sanremo e che l’avrebbe fattaarrabbiare nel dietro le quinte: episodio smentito dastessa che su Rai 1 ha spiegato di aver pianto in camerino per questioni emotive che nulla avevano a che vedere con quanto si era vociferato. “Scrivete le ca***ate” ha tuonato la popstar a Davide Maggio.La questione, si diceva, è arrivata anche a “Pomeriggio Cinque”, doveLasi è inserita con queste parole: “Io e Davide ci troviamo spesso d’accordo su tante cose, in questo caso no.