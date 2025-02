Lanazione.it - I giganti conquistano il centro: "La loro lezione? Guardare in alto"

di Rossella Conte C’è una costante inamovibile nell’arte di Emanuele Giannelli: il suo potere di far riflettere e, allo stesso tempo, di scatenare reazioni. E, si sa, quando si tratta di commentare, non si tira mai indietro. Dopo il grande successo dell’installazione di Mr.Arbitrium nel 2022, l’artista torna nel cuore della città con la mostra ’Il Cielo sopra’. Un titolo evocativo, ispirato all’opera di Wim Wenders, che pone aldella scena tre sculture monumentali: The Watcher sul sagrato della Basilica di San Lorenzo e due Korf17 a incorniciare l’ingresso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione. The Watcher e Korf17 sono figure che guardano oltre, creature sospese tra il presente e il futuro. Il primo, con il suo binoculum, scruta l’infinito alla ricerca di qualcosa che ancora non conosciamo.