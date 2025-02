Formiche.net - I fallimenti di Putin e il “Gattopardo” di Trump. Cosa (non) cambia secondo D’Anna

Non tutto ilvien per nuocere. Semplificando, sul piano internazionale, il Big Bang scatenato dal Presidente americano sta ricompattando l’Europa non soltanto economicamente e politicamente, ma soprattutto militarmente.L’Inghilterra e molti Paesi europei, in particolare Francia, Germania, Spagna, Polonia, Finlandia, Olanda, Portogallo, Belgio, paesi Baltici, Svezia e Finlandia, sono pronti a sostenere e difendere direttamente l’Ucraina senza il supporto degli Stati Uniti. E non è da escludere che il Regno Unito riesca a coinvolgere anche Canada, Australia e Nuova Zelanda, ovvero la struttura dell’alleanza d’intelligence dei cosiddetti Five Eyes che, con gli Stati Uniti, controlla le telecomunicazioni dell’intero pianeta.Il Premier britannico Sir Keir Starmer e il Presidente Francese Emmanuel Macron confermeranno direttamente a, la settimana prossima a Washington che i paesi europei hanno intenzione di schierare 30.