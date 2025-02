Iodonna.it - I dati del Registro Nazionale Protesi Mammarie rivelano che quasi 40mila donne si sono sottposte a intervento negli ultimi 2 anni

Ritocco estetico, ma anche una scelta necessaria per chi ha affrontato un tumore al seno: in Italia,, circa 39milahanno deciso di sottoporsi a unper l’impianto dial seno. Iemergono dal(RNPM), promosso dal Ministero della Salute, che fotografa una realtà in continua evoluzione. Da un lato, c’è chi desidera modificare il proprio aspetto, dall’altro chi ricorre alla chirurgia per ricostruire il seno dopo una mastectomia. Ma quanto durano le? Qualii rischi? E qualile scelte più diffuse tra le italiane? Chirurgia estetica, i rischi per le ragazze dal bisturi facile guarda le foto Quanto durano leal seno?Leal seno non scoppiano, ma posrompersi con il tempo.