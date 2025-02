Lopinionista.it - I cortili del cuore, il manga che racconta di amicizie, sogni e amori

Per il 30° anniversario dalla prima pubblicazione, Panini Comics presenta l’indimenticabile storia d’amore e talentoPanini Comics celebra una delle storie che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, in occasione del 30° anniversario dalla sua prima pubblicazione: Idel, ilchedinell’ambiente creativo di un’accademia di moda. Il cult che ha consacrato Ai Yazawa – autrice di capolavori come Nana e Paradise Kiss – nel panorama fumettistico internazionale, sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it da giovedì 20 febbraio, in un’inedita versione in volume unico, la Complete 30th Anniversary Edition.Mikako Koda ha sempre avuto due punti fermi nella vita: l’aspirazione a diventare una stilista di successo tramite il proprio marchio di moda Happy Berry e l’amicizia con Tsutomu Yamaguchi, suo vicino di casa.