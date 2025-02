Amica.it - I cinque colori di smalto della primavera

Mancano ormai poche settimane all’inizio, ed è arrivato il momento di pensare alla manicure con cui celebrare l’arrivobella stagione. Ma quali sono idiper la? Piccolo spoiler prima di entrare nel dettaglio: torneranno, come da tradizione, ipastello, ma i nude resteranno ai primi posto per la gioia delle fan dell’estetica minimalista, e tra le tendenze unghie si prenderanno parecchio spazio tonalità insolite e i riflessi perlati e iridescenti.2025:nuanceNella bella stagione, dunque, saranno i look pastello a tornare sulla scena, in tonalità più fredde e meno “burrose. Per le amanti deiaccesi c’è una nuova tonalità da provare asap, mentre le tradizionaliste potranno sbizzarrirsi con tante tonalità rosa e nude.