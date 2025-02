Lanazione.it - "I cacciatori di solitudine". Hikikomori, un libro illustrato per spiegare chi sta in disparte

Leggi su Lanazione.it

in giapponese significa letteralmente ’Stare in’. In realtà per sempre più giovani è un vero e proprio isolamento dalla società. All’inizio, quando anni fa se ne cominciò a parlare, il fenomeno sembrava lontano, era visto quasi con curiosità. Ma oggi sono sempre più i ragazzi, anche vicino a noi che fanno della loro cameretta il proprio mondo. Con conseguenze ovviamente tragiche per ragazzi e le loro famiglie. E il fenomeno non è più così lontano, dall’altra parte del mondo ma anche nell’appartamento del nostro condominio. Di tutto questo si parlerà domani, venerdì, alle 17,30 in un incontro, organizzato dall’associazione Good Evolution, che si terrà nei locali parrocchiali di Santa Maria Assunta, in via Mazzini, 1 a Montecatini Terme. Ospiti gli autori del, Ariela Rizzi e Fabrizio Silei che al tema hanno dedicato un romanzo