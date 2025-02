Ho visto cosa hai fatto con Shaila Grande Fratello Helena si accorge di tutto e con Javier è scenata

Leggi su Caffeinamagazine.it

All’interno della casa del, la relazione traMartinez edPrestes ha catturato l’attenzione del pubblico e dei coinquilini, caratterizzandosi per alti e bassi che hanno messo a dura prova il loro legame. Fin dai primi giorni, la complicità tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana è stata evidente, culminando in momenti di intimità che hannosognare i fan del programma. Tuttavia, la serenità della coppia è stata spesso minata da episodi di gelosia, in particolare da parte dinei confronti diGatta.>> “Oh, fate schifo!”., Giglio perde la testa nella notte e sbroccaLa ballerina napoletana, con la sua personalità esuberante, ha instaurato rapporti di amicizia con diversi concorrenti, tra cui lo stesso