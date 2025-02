Ilrestodelcarlino.it - "Ho seimila gomme sul piazzale". Mancati ritiri, officine in crisi

Una montagna di pneumatici ‘fuori uso’, una catasta di 6milada smaltire. "Un disastro ambientale – spiega il gommista Lorenzo Durini –, perché basta poco per innescare un incendio. Altri miei colleghi hanno in passato denunciato la situazione. Il problema è il mancato sblocco delle quote assegnate ai consorzi che devono ritirare gli pneumatici. Intanto la ‘montagna’ resta nele, come me, il problema riguarda altri colleghi gommisti". Durini si è rivolto a tutti: "Ho chiamato il sindaco Omar Mattioli, che ha scritto una lettera per sollecitare i consorzi, ma senza ottenere risposte. Poi ho interpellato Hera, ma anche qui un muro di gomma. E ovviamente ho parlato con i consorzi, ma, ogni volta, nessuno sa darmi certezze sui i tempi in cui si sbloccherà la situazione". Il titolare di ‘Lorenzo’ è molto conosciuto in zona: "In questi anni credo di aver dato prova da essere una persona seria, un imprenditore attento al paese e, ovviamente, alla clientela.