Ho preso le difese di Sophie Codegoni | Alessandro Basciano indagato per percosse dopo la rissa in discoteca con l’amico di Facchinetti

ladello scorso 6 febbraio nel noto locale milanese “Hollywood”dalla procura di Milano per. L’influencer e dj avrebbe infatti aggredito Mike, amico di Francesco, durante una serata nelladel capoluogo lombardo. Lo fa sapere Repubblica.Sui social era stato Gabriele Parpiglia a pubblicare i video della, ai quali l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” aveva replicato dicendo che Mike lo aveva provocato “offendendo”, la sua ex compagna nei confronti della qualeè accusato di stalking. “Naturalmente la mia reazione è stata quella di prendere le sue. Nonostante quello che è successo, c’è sempre uno stato di protezione”, erano state le sue parole.Un periodo delicato per il dj che – denunciato daldi– è al momento in attesa di una decisione del Tribunale del Riesame “sull’appello della procura contro la revoca della misura di custodia cautelare ai domiciliari nell’indagine per stalking” scrive la testata, ricordando cheera stato arrestato a novembre e scarcerato meno di 48 ore