Ho cantato Bella Ciao Ma poi | Cristicchi svela il gioco sporco della sinistra ecco perché lo attaccano

Ancora lui. Ancora Simoneal centro del dibattito epolemica che va dalla musica fino alla politica. Ospitetrasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il cantautore, reduce dal quinto posto all'ultimo Festival di Sanremo e dalle infinite polemiche per la sua presunta appartenenza politica, si è detto stupito per il clamore che spesso accompagna le sue scelte artistiche. Se c'è una domanda che gli viene posta di frequente, spiega, è proprio quella sulla fede politica. “Anche Maurizio Gasparri ha detto di me che sono un artista libero. Mi pare che oggi si sia completamente dimenticato il mio passato da antifascista, io hosul palco del Primo Maggio - ha ricordato -. Però da quando ho raccontato l'esodo istriano delle foibe si è tutto ribaltato" (lo fece a teatro, sensibilizzando l'Italia su un tema, quello delle Foibe, troppe volte messo in secondo piano).